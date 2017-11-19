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19 Kasım 2017 Pazar 09:50

Sonbaharda muhteşem görüntüler

Bursa’da sonbahar mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sonbaharda muhteşem görüntüler
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Bursa’da sonbahar mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sonbahar yerini kış ayına bırakmaya sayılı günler kala tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da dökülen yapraklar görsel bir şölen oluşturuyor. Başta Botanik Park olmak üzere Bursa’nın ağaçlık yerlerinde sararmış ve dökülmüş yapraklar insanları hayran bırakıyor. Bursalılar özellikle hafta sonları Botanik Park’ta bisiklet turları ve yürüyüş yaparak hazan mevsiminin keyfini çıkarıyor. Parkın içinde bulunan yapay gölette ördek ve kuşlar sonbahara güzellik katarken, ağaçtan ağaca atlayan sincaplar da izleyenleri keyiflendiriyor.

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