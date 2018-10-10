Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar yüzde 10 indirim çağrısına yüzde 25’le karşılık verdi

Osmanlı Emeklilik Şirketleri kurucu başkanı Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın enflasyonla mücadele çağrısına destek verdi. Enflasyonla mücadele için birçok firmanın asgari yüzde 10 indirime gideceğini duyuran Bakan Albayrak‘ın çağrısına destek veren Nacar, şirket olarak tüm emeklilik işlemlerinde yüzde 25 indirim yapacaklarını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, hükümetin iş adamlarından istediği indirim oranının yüzde 10’la sınırlı kalmaması gerektiğini, her iş adamının taşın altına elini koyması gerektiğini belirterek, “Bütün iş adamlarının enflasyon ile mücadele yapması için sayın bakanımızın çağrısı olan yüzde 10 destek indiriminin daha fazla olması gerekir. Biz Osmanlı Emeklilik Şirketler Grubu olarak şirketlerimizde yüzde 25 indirim yapacağız. Büyük şirketlerin de en az yüzde 25 veya yüzde 30’a kadar enflasyon desteği vermeleri gerekir. Kurum olarak Türkiye’de emekli olmak isteyen vatandaşlardan alacağımız ücretten yüzde 25 düşerek ekonomiye kendi çapımızda bir nebze katkı sağlamak amacımız” dedi.

Nacar, enflasyonla topyekün mücadele etmek gerektiğini, en büyük üretici veya şirketten en küçük tüketiciye kadar mücadelenin içinde olması gerektiğini belirterek, “Tüm iş adamları, market zincirleri ve diğer perakendecilerin indirim oranının bence yüzde 10 değil, yüzde 25-30 arasında olması gerekir. Biz bu kapsamda emeklilik işlemlerinde aldığımız bin liralık ücreti yüzde 25 indirimle 750 lira ücret karşılığında tüm işlemlerini yapacağız. Taşın altına tüm kesimlerin elini koyması gerekir. Bu kapsamda ilk olarak büyük şirket mağaza ve üreticiler. Başka Türkiye yok” ifadesini kullandı.