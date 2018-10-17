Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar’dan emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin değerlendirme

"Emeklilikte yaşa takılanların devlete maliyetinin 25 milyar mira olacağı" şeklindeki açıklamaları tepki gören Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, emeklilik haklarını siyasallaştırmanın yanlış olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, TGRT Haber TV’de konuyla ilgili katıldığı programda Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu açıklarının maliyet hesaplamalarına göre yüksek olduğunu, bu kanun teklifini verenlerin daha önce neden vermediklerini araştırmaları gerektiğini belirterek, “Şimdi gündeme gelmesinin Türkiye ekonomisini düşünme dışında tamamıyla iflasını istemektir. Bazı sosyal güvenlik uzmanları erken emeklilik maliyetinin 8 ile 10 milyar civarında olduğunu söyledi. Ben ise bu rakamın 25 milyar olduğunu bildirdim. Sosyal medyada ve bazı TV programlarında sözlerimin üzerine bana tepki gösterildi. Cumhurbaşkanının AK Parti Grup konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar diye adlandırılan 6,3 milyon kişi olduğunu, bunun 1 milyonu devlet memuru, diğerlerinin hizmet akdi ve kendi hesabına çalışanlardan olduğunu, kalan 1,3 milyon kişinin peyderpey bu kapsamda emeklilik talebinde bulunacağını belirterek maliyetin 26 milyarı bulduğunu açıklaması üzerine ne kadar haklı olduğum anlaşıldı” dedi.

Nacar, emeklilik haklarını siyasallaştırmanın yanlış olduğunu ve çözümün iktidar partisiyle yürütülmesi ile daha başarılı olacaklarının altını çizdi.