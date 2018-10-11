Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Isparta’da

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde sosyal kooperatif modelinin tanıtılması, farkındalık oluşturulması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan ‘Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi kapsamında, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Isparta’ya geldi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde sosyal kooperatif modelinin tanıtılması, farkındalık oluşturulması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan ‘Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi kapsamında, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Isparta’ya geldi.

Trenin karşılanması için Isparta Tren Garı’nda düzenlenen törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni ile Isparta’ya gelen Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Ticaret İl Müdürü Özcan Kesmen, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Aybatılı olmak üzere, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sosyal kooperatif farkındalığını artırmak adına trenli tanıtım

Törende ilk olarak konuşan Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Türkiye’deki sosyal sorunlarının çözümü noktasında kooperatifçilik modelini tanıtmak amacıyla projeye başladıklarını ifade ederek, Isparta’da olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Ankara’dan yola çıkan tanıtım treninin Denizli’den sonra Isparta’ya geldiğini kaydeden Seymenoğlu, daha sonraki duraklarının Afyonkarahisar olduğunu ifade ederek, amaçlarının uzun süreli işsizlere, göçmenlere, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri olmak üzere dezavantajlı gruplara bir alternatif model sunmak olduğuna değindi.

Sosyal kooperatiflerin eğitim ve tanıtım projesinin bu kapsamda, farkındalığı artırmak adına trenle farklı bir yüzle insanların karşısına çıkıldığını aktaran Seymenoğlu, Avrupa ve diğer ülkelerde olduğu gibi bu modeli Türkiye’de yaygınlaştırmak istediklerini ümit ettiklerini söyledi.

"Birlik ve beraberlik için olursak aşılamayacak sorun yoktur"

Toplum olarak yaşanan sorunların kısa sürede aşılması, etkin ve verimli bir çözüm yolu bulunması için Ticaret Bakanlığının yaptığı projede tren yolculuğunun 11 ili kapsadığını dile getiren Isparta Valisi Şehmus Günaydın ise, "Bu projenin gerçekleşen amaç ve hedefleri yakalababilmesi için hepimizin çalışması lazım. Sorunların çözümünde eğer ortak hareket edebiliyorsak, birbirimize destek ve katkı verip dayanışma içerisinde hareket edebiliyorsak, o sorunu kolaylıkla aşmamız mümkün. Bu nedenle bu projenin de umuyorum ki en etkin şekilde uygulanıp başarıyı yakalayabilmesi için hepimizin çabalayıp, gayret göstermesi gerekiyor. Çünkü, bizler tarih boyunca millet olarak yaşadığımız bütün sorunlar karşısında birbirimize destek olarak bu sorunları aştık ve geleceğimize de emin adımlarla yürüyoruz. Toplumda da bizim birbirimize ne kadar yardım ettiğimize dair çok büyük örnekler vardır. Yani bütün olaylarda birbirimize destek ve katkı verdiğimiz zaman, aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Bu konuda projenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları devam edecek. Destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Isparta Tren Garı’nda düzenlenen törenin ardından program Barida Otel’de düzenlenen ödül töreni ile son buldu.