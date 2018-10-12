Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni’nin 10. durağı Afyon oldu

Sosyal kooperatif modeline ilişkin farkındalığın arttırılması, sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 1 Ekim’de Ankara’dan yola çıkan Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni, 10. durağı olan Afyonkarahisar’a geldi.

Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni için Afyonkarahisar Tren Garı’nda düzenlenen karşılama törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, il müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sosyal Kooperatifçiliği geliştirmek istiyoruz”

Afyonkarahisar Tren Garında düzenlenen karşılama programı kapsamında raylarda görünen Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni protokol üyelerince karşılandı. Folklor gösterisi sonrası açılış konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşan ve proje hakkında bilgiler veren Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt: “Bakanlığımız ve Afyonkarahisar Valiliğimizce düzenlenen bu organizasyona geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz Bakanlık olarak ülkemizde sosyal kooperatifçilik ile ilgili farkındalığın oluşturulması, sosyal kooperatifçiliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için bir proje başlattık. Projemizin adı Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım Eğitim, Destekleme ve Uygulama Projesi. Bu proje kapsamında Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş ile bir protokol imzalandı. Sosyal Kooperatifçilik Eğitim ve Tanıtım Treni adı altında hazırladığımız trenimiz 1 Ekim 2018 tarihinde üç Bakanımızın disk kaldırmasıyla birlikte Ankara’dan hareket etti. Sırası ile Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta İllerini geçtikten sonra bugün Afyonkarahisar ilimize geldi. Afyonkarahisar ilimize uğramadan gitmek olmaz. Çünkü Afyonkarahisar bütün illerin kesişme noktası olan ilimizdir. Burada bu güzel karşılamayı düzenleyen Sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz nezdinde tüm Afyonkarahisarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“İlimiz ve tren garı adına nostalji oldu”

Karşılama töreni ile aslında bir nostalji yaşandığına değinen Vali Mustafa Tutulmaz: “Afyonkarahisar Tren Garı tarihinde bu tür etkinliklere hep ev sahipliği yapmıştır. Ancak son yıllarda karayollarının ve hava yolunun etkinliğin artmasıyla burada bu tür karşılamalar fazla olmuyordu. Bugün biraz da ilimiz ve Tren Garı adına nostalji yaşanmış oldu. Ümidimiz şu ki önümüzdeki yıldan itibaren hızlı trenle artık bu tür karşılamaların sayısının artmasıdır. Sosyal kooperatifçilik farklı ve bugüne kadar çok da fazla duymadığımız bir alan. 11 ili gezen bu özel tren ile sosyal Kooperatifçilik anlatılıyor. Bizler de ayrıntılarını işin uzmanlarından bugün hep birlikte öğreneceğiz. Bakanlığımızın bu projeyi ilimiz bazlı devam ettirmesinden dolayı da Bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum. İl dışından ilimize gelenlere de tekrar hoş geldiniz diyorum, etkinliklerin gerek ilimizin tanıtımına, gerekse de Sosyal Kooperatifçiliğin tanıtımına katkı sağlamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Tren Garındaki karşılama programı stantların gezilmesiyle sona erdi.