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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:12

Sosyal market’ten ihtiyaç sahiplerine bir ton hamsi

Beyoğlu’nda dar gelirli ailelerin her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerine 1 ton hamsi dağıttı. Paketlenerek vatandaşlara dağıtılan hamsiler kısa süre içinde tükendi.

Sosyal market'ten ihtiyaç sahiplerine bir ton hamsi
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Beyoğlu’nda dar gelirli ailelerin her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerine 1 ton hamsi dağıttı. Paketlenerek vatandaşlara dağıtılan hamsiler kısa süre içinde tükendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market, Beyoğlu’ndaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dar gelirli ailelere giyimden gıdaya, temizlik malzemelerinden kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, şimdi de yaklaşık 1 ton hamsiyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Küçük Piyale Mahallesi’nde bulunan Sosyal Markete gelen dar gelirli vatandaşlar, ikişer kiloluk paketlerde dağıtılan hamsileri alarak evinin yolunu tuttu.

‘Balık çok pahalı alamıyoruz’

Dağıtılan hamsi paketlerinden alan Sevim Balkan, “Bazen oluyor balık çok pahalı alamıyoruz. Allah bağış yapanlardan razı olsun. Sosyal Marketin hizmetlerini çok iyi buluyoruz. Bütün imkanlar var. Zeytinyağı olsun şekeri olsun, çayı olsun her ihtiyacımızı bulabiliyoruz. Bu imkanı bizlere sunduğu için Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Taze balıklarımızı aldık

Bir diğer ihtiyaç sahibi Fatma Nigar Kansız ise “Sosyal Marketten yardım alıyorum. Allah razı olsun. Her şeyimi alıyorum. Şekerimi, yağımı, çayımı, deterjanımı. Market çalışanları da çok iyi insanlar. Taze balıklarımızı aldık. Ben bunları bir güzel yıkayıp, temizleyip buz dolabı poşetine koyup buzluğa atacağım. Yarısı dolaba yarısını pişireceğim. Hizmetlerden çok memnunum.” ifadelerini kullandı.
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