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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:33

Sosyal medyada Leyla’nın katili olduğu iddia edilen Mehmet Aydemir İHA’ya konuştu

Ağrı Bezirhane köyünde kaybolan ve dün toprağa verilen minik Leyla’nın ardından sosyal medyada dolaşan ‘Leyla’nın katili amcası Mehmet Aydemir’dir’ paylaşımlarına amca Yusuf Aydemir’den sert tepki geldi.

Sosyal medyada Leyla'nın katili olduğu iddia edilen Mehmet Aydemir İHA'ya konuştu
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Ağrı Bezirhane köyünde kaybolan ve dün toprağa verilen minik Leyla’nın ardından sosyal medyada dolaşan ‘Leyla’nın katili amcası Mehmet Aydemir’dir’ paylaşımlarına amca Yusuf Aydemir’den sert tepki geldi.

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve 2 gün önce Bezirhane Köyü’nde cansız bedeni bulunan minik Leyla dün toprağa verildi. Aileye Türkiye’nin dört bir yanından destek telefonları gelirken asılsız ihbarlar ve sosyal medya paylaşımları ailenin acısını ikiye katladı. Aile, sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlara tepki gösterirken yapılan paylaşımların asılsız olduğunu söyledi.

Dün geceden bu yana sosyal medya hesaplarında Leyla’nın amcası Mehmet Aydemir tarafından öldürüldüğü ve şu anda gözaltında olduğu paylaşımları hakkında konuşan Mehmet Aydemir, “Biz Leyla’yı kaybettik acımız büyük. Türkiye yasa boğuldu. Onun üzerinden dün akşamdan beri sosyal medyada benim adıma fotomontaj yaparak farklı farklı resimler yaparak ‘katil amcasıdır, amcası bulundu ve yakalandı, şu anda cezaevinde, parmak izi çıktı’ bu tür saçma sapan paylaşım yapan insanlara sesleniyorum. Yapmayın acımız zaten büyük. Allah rızası için yapmayın. Biz buradayız. Günlerdir burada arıyoruz. Bizim ciğerimiz yanmış siz kalkıp sosyal medya üzerinden farklı şeyler paylaşmayın” dedi.

"Herkesin hakkında suç duyurusunda bulunacağım"

Hakkında asılsız ihbarların olduğunu söyleyen Mehmet Aydemir, her gün köyde olduğunu sosyal medya paylaşımlarının tamamen asılsız olduğunu ve herkesin hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

“CHP ve iyi Parti tarafından da paylaşılmış”

Aydemir, “İğneden ipliğe adar hepsi yalan. Savcı beyin karşısına çıkıp herkesin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Türkiye’nin iki yerel partisi hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Herkesin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. CHP ve İYİ Parti tarafından da paylaşılmış” ifadelerini kullandı.

Amca Yusuf Aydemir ise Mehmet Aydemir’in kendisinin amcası olduğu ve bu tür paylaşımların asılsız olduğu ve kimsenin bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini kaydetti.

Amca Yusuf Aydemir, “Kesinlikle öyle bir şey olmaz” şeklinde konuştu.
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