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11 Ekim 2018 Perşembe 13:13

Sosyal medyadan haşhaşlı katmer istediler

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler Ankara’da öğrenim gören Tokatlı öğrencilerin sosyal medya üzerinden isteklerini kırmadı.

Sosyal medyadan haşhaşlı katmer istediler
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Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler Ankara’da öğrenim gören Tokatlı öğrencilerin sosyal medya üzerinden isteklerini kırmadı.

Başkan Bekler sosyal medya üzerinden duyarlı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Tokat’tan Ankara’ya üniversite okumaya giden gençler, sosyal medya üzerinden Başkan Yılmaz Bekler’e,’Ankara’da okuyan Tokatlılar olarak haşhaşlı katmerimizin, çöreğimizin, yoğurtmacımızın özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. Ankara’da satan bir yer bulamadık bize yardımcı olabilir misiniz?’ yazdı. Başkan Bekler öğrencilerin isteklerine kayıtsız kalmayarak öğrencilerin isteklerinin hazırlanmasını istedi. Belediye Başkanı Yılmaz Bekler tarafından öğrencilerin yurduna gönderilen kargonun ulaşmasıyla Ankara’da okuyan Tokatlı gençler teşekkür videosu çekti.

Memleket ve yöresel ürünlerin hasretini çeken gençlerin isteğini yerine getiren Başkan Bekler,"Gençlerimizin mesajını aldım ve görevli arkadaşlarımızdan ivedilikle hazırlanarak gönderilmesini istedim. Kargomuz genç kardeşlerimize ulaşmış bugün bize de bir video gönderdiler çok duygulandım. Beni üniversite yıllarıma götürdüler ben de üniversiteyi Trabzon’da okumuştum bizler de aynı şekilde memleket ve yöresel ürünlerin hasretini çektik. O yüzden arkadaşlarımızı çok iyi anlayabiliyorum. Tokat’ımız, Turhalımız bir başkadır genç kardeşlerime bir büyükleri olarak derslerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.
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