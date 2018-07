Sosyal medyadan sapıklara fırsat vermeyin

Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, ailelerin iyi niyetli bakış açısıyla sakıncalı görmedikleri sosyal medya paylaşımlarının, çocuğa karşı cinsel suçların sosyal medya yoluyla artmasına neden olduğunu ifade etti.

Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, sosyal medyanın yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmesi ile mahremiyet çizgilerinin tamamen kalktığını söyledi. Sanlav, ailelerin iyi niyetli bakış açısıyla sakıncalı görmedikleri sosyal medya paylaşımlarının, çocuğa karşı cinsel suçların sosyal medya yoluyla artmasına neden olduğunu kaydetti.

Artık dijital kimliklerimiz olan sosyal medyanın, hayatın her alanına pek çok olumlu katkısı olduğu kadar olumsuz etkileri olduğuna da dikkat çeken Ümit Sanlav, "Sosyal medya her yaştan her kesimden ve her ruh halinden kullanıcısıyla hayatımızın başköşesine yerleşti. Bize masum gelen ve hiçbir art niyet taşıdığını düşünmediğimiz paylaşımlar, sapık zihniyetli insanlar için farklı çağrışımlar uyandırabilir. Bu yüzden sosyal medyada mahremiyet ve güveli kullanım esaslarına çok özen göstermeliyiz" dedi.

Özel hayatla, sosyal paylaşımın çizgilerinin net bir şekilde çizilmemesinin sosyal ve psikolojik bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğini ifade eden Ümit Sanlav, "Sosyal medyayı kullanırken dikkat etmemiz gerekenlerden biri de, günlük hayatta olduğu gibi sosyal medya konusunda da çocuklarımızı bilinçlendirmek, onları kollamaktır" diye konuştu.

"Çocuklarınızın fotoğraflarını herkese açık paylaşmayın"

Çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için, çocuğun kendi sosyal medya hesabının güvenli kullanması gerektiği kadar, ebeveynin kendi sosyal medya hesaplarını da bilinçli kullanması gerektiğinin altını çizen Sanlav, şu şekilde konuştu: "Sosyal medyada çocuk mahremiyeti anne ve baba tarafından da ihlal edilebiliyor. Sosyal medya ortamlarında iyi niyetli olmayan ve sapık zihniyetli insanların rahatça gezindiğini aklından çıkartmaması gereken aileler, çocuklarının fotoğraflarını kendi hesaplarından herkese açık şekilde paylaşmamalı. Çocuklarının fotoğraflarını paylaşan aileler, arkadaş listelerini özenle belirlemeli ve bu tür paylaşımlarını herkese açık değil, sadece arkadaşlarına açık şekilde yapmalı. Sapık zihniyetli insanların ulaşabileceği fotoğraflar ve videolar, sapıkça amaçlarla kullanabileceği gibi çocuklarımızın resimleri ile sahte hesaplar da açılabilir. Sahte hesaplarla kendisini çocuk gibi gösteren pek çok sahte hesap üzerinden çocuklarla arkadaş olup, onları kandırma amacıyla kullanılabilir".

"Çocuklarınızı kapak ve profil fotoğrafı yapmayın"

Ümit Sanlav, sosyal medyada reşit olma yaşının 13 olduğunu belirterek, çocukların profil resmi yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Sosyal medya mecralarının kapak fotoğrafları herkese açıktır ve bu değiştirilemez. O yüzden çocuklarınızın fotoğraflarını kapak fotoğrafı yapmayın. Profil fotoğrafları da standart olarak ilk başta ‘herkese açık’ olarak paylaşılsa da ‘gizliliği düzenle’ seçeneği kullanılarak sadece arkadaşlara açık hale getirilmelidir. Bu özelliği olmayan sosyal medya mecralarında, çocuklar, profil resmi yapılmamalıdır. Her ne kadar sosyal medya mecralarında 13 yaşın altında üyelik alınamıyorsa da, resmi belge ile müracaat edilmediği için, bu durum aslında yaş sınırı olmadığı anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

"Yabancılarla konuşmamalı"

"Çocuklar sosyal medya mecralarında tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık ve takip tekliflerini kabul etmemeliler" diyen Sosyal Medya Uzmanı Sanlav, sözlerini şöyle tamamladı: "Çocuğun her bir arkadaşı tek tek kontrol edilmeli, gerçekten kim olduğunu bildiği kişiler ile iletişim halinde olduğundan emin olunmalıdır. Zira sosyal medyada her gördüğümüz çocuk, çocuk olmayabilir; erkek, erkek olmayabilir; kız, kız olmayabilir. Sosyal medyada kimin gerçekte kim ve nasıl bir ruh haline sahip biri olduğunu anlama şansınız olamaz. Art niyetli insanlar çocukla özel anları hakkında konuşup, daha sonra "Annene, babana şikayet ederim" şantajı ile her istediğini yaptırabilir. Çocuğu taciz ve istismar edebilir, evden kaçmaya zorlayabilir, evden hırsızlık yapmaya zorlayabilir".