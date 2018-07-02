Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Roni Kod isimli Gazi Bahadır olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesi kırsalında 1 Temmuz 2018 günü icra edilen yakın hava harekâtında silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin sözde eski Botan saha cephane sorumlusu, yeni Kato Jirka cephe sorumlusu Roni Kod isimli Gazi Bahadır olduğu tespit edildi.
Sözde Şırnak Kato Sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Roni Kod isimli Gazi Bahadır olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Beytüşşebap...