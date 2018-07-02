Sözde Şırnak Kato Sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesi kırsalında 1 Temmuz 2018 günü icra edilen yakın hava harekâtında silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin sözde eski Botan saha cephane sorumlusu, yeni Kato Jirka cephe sorumlusu Roni Kod isimli Gazi Bahadır olduğu tespit edildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Roni Kod isimli Gazi Bahadır olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Beytüşşebap...

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