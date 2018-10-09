Sri Lanka’da körlük oranı artıyor

Sri Lanka’nın 21 milyonluk nüfusunun yaklaşık 1 milyonu körlükten muzdarip.

Sri Lanka medyasında yer alan haberlerde, 21 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık 1 milyonunun körlük veya körlüğe neden olan katarakt hastalarının sayısında artıştan muzdarip olduğu belirtildi.

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, kataraktın en önemli nedenlerinden biri diyabet iken, obezlikten muzdarip olan okul çocuklarının da ileriki yaşlarında katarakt veya diğer görme bozukluğu hastalıklarına karşı savunmasız kalacağını söyledi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Anil Jasinghe, dünya genelinde 285 milyondan fazla insanın optik konulardan muzdarip olduğunu ve bunların yüzde 90’ından fazlasının düşük veya orta gelirli ülkelerdeki insanlar olduğunu, Asya ve Afrika’daki körlüğün ana nedeninin katarakt olduğunu söyledi.

Jasinghe, Sri Lanka’nın yakında adadaki göz bakımıyla ilgili artan talebi karşılamak için Vision 2020 programını değiştireceğini söyledi. Hastalara ücretsiz göz bakımı ve lensler sağlayan bu program 2020 yılına kadar Sri Lanka’da körlüğe neden olan etkenleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.