Stadyumlardaki güvenlik açıkları

Eskişehir’de bir özel güvenlik firması sahibi olan Murat Sarıkaya, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar sebebi ile gündeme gelen özel güvenlik konuları ve görevlilerine verilen eğitimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Özel güvenlik hizmetleri, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun çerçevesinde hizmet sunuyor. Bu kapsamda aday personellere çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Konuyla ilgili özel güvenlik hizmetleri sunan bir firmanın sahibi Murat Sarıkaya, eğitimlerin ve bazı alanlarda ekipmanların yeterli olmadığını söyledi. Sarıkaya, "Özel güvenlik görevlisi personellerimiz, çalışanlarımız silahlı 120 saat, silahsız 100 saat eğitimlerden sonra özel güvenlik kimlik kartı sertifikasını alıyorlar. Güvenlik kimlik kartları 5 yılda bir yenileniyor. Yenileme eğitimleri de silahlılar da 60 saat, silahsızlar da 50 saat sürüyor. Özel güvenlik eğitimleri çok yeterli değil. Bunu çok net ifade edebiliriz. Bunun sorunlarını ülke gündeminden de görebiliyoruz. İçişleri Bakanlığı’na bağlıyız. Özel güvenlik görevlilerinin eğitimlerinin emniyet teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın düzeniyle, disipliniyle, eğitimiyle yakın bir ilişkisi olması lazım. Dolayısıyla eğitimlerde mutlak surette bir düzenleme şart" dedi.

"Özel güvenlik görevlileri stadyumlarla ilgili ayrı bir statüye mutlak suretle kavuşturulmalı"

Stadyumlarda özel güvenlik görevlilerinin, sahaya atılan yabancı cisimlere karşı çok korunaksız bir şekilde açık hedef olduğunu aktaran Murat Sarıkaya, "Stadyumlarda çalışan özel güvenlik görevlileri Fenerbahçe-Beşiktaş maçında da gördüğümüz üzere orada yağan pet şişeleri, çakmak ve bozuk paralarını düşünün. Burada özel güvenlik görevlilerimiz çok korunaksız. Kask yok, baret yok, bir koruyucu madde yok. Çok açık hedefler. Bununla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yapılan bir düzenlemede özel güvenlik görevlilerinin stadyumda görev alacak personellerin ayrıca eğitimleri söz konusuydu. Bununla ilgili de bir sertifikasyon verildi ancak yeterli değil. Özel güvenlik görevlileri stadyumlarla ilgili ayrı bir statüye mutlak suretle kavuşturulmalı. Birebir bunun eğitimini alıp, kaskla, koruyucu ekipman ile görev almalı" diye konuştu.

"Dışarıda arkadaşlarımız bozuk paraları teslim alıyor, ama içeride büfeler bozuk paraları tekrar vatandaşa geri veriyorlar"

Son olarak stadyumlara girişlerde bozuk paraların alınmasına rağmen içeride büfelerden alışveriş yapan seyircilere bozuk paraların tekrar geri verildiğini ifade eden Sarıkaya şunları söyledi;

"Örneğin Şenol Güneş’in kafasına isabet eden bir yabancı cisim var. Fakat daha önce her dört köşe vuruşunda da futbolcunun üzerine yoğun bir şekilde bozuk para, çakmak ve pet şişe atıldığını gördük. İçeride herhangi bir alışveriş yaptığımızda bir su aldığımızda 10 lira veriyorsak örnek veriyorum su 1 liraysa 9 lirayı bize bozuk para olarak geri verebiliyor. İçeride o zaman bunun önüne geçmek lazım. Yani bu paraları dışarıda özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız bunları teslim alıyorlar ama içeride bu büfeler bozuk paraları tekrar vatandaşa geri veriyorlar. Stadyuma girişlerde pet suları açık bir şekilde ya da hiç almıyoruz özel güvenlik görevlisi olarak. Fakat içeri giriyorsunuz her tarafta pet şişe var. Sonuç itibarıyla stadyumlardaki büfelerde bunlar satılıyor."