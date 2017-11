STK’lar için birlik formülü

Doğu Anadolu bölgesinde Sivil Toplum Kuruluşları artık tek çatı altında seslerini duyurabilecek. Geçtiğimiz gün Erzurum’da toplanan ve merkezi Erzurum olan "Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği" geniş katılımla adeta gövde gösterisi yaptı. 26 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde kurulan birliğin tanıtım toplantısına Iğdır, Erzincan, Kars, Ağrı, Elazığ, Muş, Van, Bingöl ve Bitlis’ten 117 dernek, sendika, vakıf ve cemiyet temsilcisi katıldı.

Genel Koordinatör Hakan Akbaba’nın tanıtımını yaptığı olan "Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği" için doğunun her noktasından katılımın oluşu dikkatlerden kaçmadı. Akbaba’nın, siyasallaşmayan birlik mesajı dikkatlerden kaçmadı. “Hiçbir İnsan bir diğeri için öteki değildir. Geçmişte bu topraklarda yaşayan ecdadımız 72 milleti bir kilime dokumuştur. Bu kilimin yeniden dokunması için yeni yüzlerle bir araya gelerek herkesin bir ilmik atacağına canı gönülden inanıyoruz. Ulusal ve Uluslar arası bir çok kurumun kuruluşunda hepinizin önayak olacağına inanıyoruz” diyen Genel Koordinatör Akbaba, Bölgede Sosyal ve Ekonomik çok ciddi sorunlar bulunduğuna vurgu yaptı.

“ASIRLIK BİR İLKİ BAŞARDIK”

Konuşmasında bölgedeki sorunların çözümüne katkı yapmak için bu oluşumun önem arz ettiğini dile getiren Akbaba, Sorunlar içerisinde sorun olmaktan çıkıp vatan millet meselesi durumuna gelmiş çok ciddi bir göç sorununun baş gösterdiğini söyleyerek, “Özellikle Nitelikli insanların göç etmesi sosyal ve ekonomik olarak çöküntü yaratmaktadır. Birlikten Kuvvet doğar bilinci ile bu sorunların çözüm üreterek uygulamaya bir an önce koymamız elzemdir. Çok yakın bir zaman da Şu an aramızda bulunan Sivil Toplum kuruluşlarının bazıları ile bölgemizin her alanda ataklar yapabilmesi için Uluslar arası ekonomi zirveleri, Enstitüler, Eğitim ve Sağlık alanında ciddi adımlar atılmıştır, atılacaktır. Bakın Farkında mısınız bilmiyorum bugün biz bir araya gelerek, bu birliği kurarak Asırlık bir ilki gerçekleştirdik. Bu doğuda devrim denecek bir ilktir” diye konuştu.

“2019 YILI YENİ SİVİL TOPLUM MODELİNİ ÇİZECEĞİZ”

2016 yılında temelleri atılan Doğu Anadolu Sivil toplum Kuruluşları Birliği’nin uzun çalışmalar sonrasında bugünkü halini aldığını hatırlatan Genel Koordinatör Hakan Akbaba, bu zamana kadar sivil toplum kuruluşlarının siyasallaşmak zorunda bırakıldığının altını çizdi. Birlik olarak siyasallaşmaya iten etkenleri bertaraf etmeninde gayretinde olacaklarını belirten Akbaba, “Bugün Sizler neyi başardınız Bir göz geçirelim. Birliğimiz Kafkas Ülkeleri ve Orta doğudaki Stk’lar ile ciddi getirileri olacak çalışmalara vesile olacaktır. Birliğimizde olan yada bölgeye getirileri olan bütün tarafsız, bizim biraz evvel örnek gösterdiğimiz Stk’lara somut destekler sunulacaktır. Şu anda bölgemizde yapılacak, zemini hazırlanan ve Ciddi getirileri olacak Uluslararası bir ekonomi zirvesinin bugün hepiniz paydaşları, ortakları oldunuz. Bugün aramızda olan hukukçu ve akademisyen arkadaşlarımızın her şeyini hazırladıkları bölgeye Asırlık ciddi katkıları olacak bir Araştırma Enstitüsünün Ortakları ve paydaşları oldunuz. Bugün Orta doğuya sıçrayacak bir teşkilatlanmaya vesile oldunuz. Bugün bölgemizin terör bölgesi olarak anılmaması için ilk adımı attınız. Bölgede işsizliğe, çözümsüzlüğe, istikrarsızlığa, yerel yönetimlerdeki terör simsarlarına, beyin göçüne, sivil parçalanmışlığa hepiniz birlik olarak dur dediniz. Bölgenin geleceğini önemli ölçüde etkileyecek, büyük roller üstlenecek yepyeni bir nesil’e köprü oldunuz” şeklinde konuştu.



Loading...

26 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde kurulan birliğin tanıtım toplantısına Iğdır, Erzincan, Kars, Ağrı, Elazığ, Muş, Van, Bingöl ve Bitlis’ten 117 dernek, sendika, vakıf ve cemiyet temsilcisi katıldığı toplantının son aşamasında, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Başkanı M. Hanifi İspirli, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Murat Ertaş, Eksi25 Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Vahdet Alaeddinoğlu, Sağlık Söz Sen Genel Başkan Yardımcısı Şeyma Kılınç, Koop İş Sendika Başkanı Tarık Toğrul, Erbakan Vakfı Erzurum Temsilcisi Mustafa Bayraktutan, Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Ali Oğuz, Sendika temsilcilerinden Ebru Kılıç Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Cemal Korkmaz’da birer konuşma yaparak temennilerini dile getirdiler.