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11 Ekim 2018 Perşembe 20:04

Stockholm uluslararası çikolata festivali başladı

Dünyaca ünlü Uluslararası Çikolata Festivali İsveç’in başkenti Stockholm’de kapılarını araladı.

Stockholm uluslararası çikolata festivali başladı
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Dünyaca ünlü Uluslararası Çikolata Festivali İsveç’in başkenti Stockholm’de kapılarını araladı.

Dünyaca ünlü Uluslararası Çikolata Festivali İsveç’in başkenti Stockholm’de 15. kez çikolata severlere kapılarını açtı. Dünyanın en büyük çikolata firmaları ve pastanelerinin katıldığı festivalde, ziyaretçiler dünyanın en lezzetli çikolata ve pastalarını tatma fırsatı buluyor.

Festivale çikolata konusunda Belçika, İsveç ,İsviçre , İtalya,Ekvator ve Meksika olmak üzere 55 ülkeden katılım gerçekleştirildi. Festivalin ilk gününü ziyaret eden İsveç Büyükelçiliği Aşçıbaşısı ve pasta ustası Halil Pehlivan, festivale dair izlenimlerini İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna aktardı. Pehlivan, "Çok güzel bir fuar alanındayız, Kuzey Avrupa’nın en büyük pasta ve çikolata fuarı. Aynı zamanda ekmekler var, çikolatalar var pastalar var, çok güzel harika bir ortam. Yabancı konuklar da gelmiş, güzel bir fuar güzel bir ortam” dedi.

4 gün boyunca tatlı düşkünlerini ağırlayacak olan festival 11-14 Ekim günleri arasında açık olacak.
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