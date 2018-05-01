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01 Mayıs 2018 Salı 17:55

Stockholm’de 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İsveç’in başkenti Stockholm’de 2 ayrı noktada kutlandı.

Stockholm'de 1 Mayıs kutlamaları
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İsveç’in başkenti Stockholm’de 2 ayrı noktada kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi İsviçre’de de kutlandı. Başkent Stockholm’ün iki ayrı noktasında toplanan 10 binlerce kişi, “Yaşasın ulusal dayanışma,"Eşit işe, eşit ücret" şeklinde sloganlar atıp aynı içerikli pankartlar taşıdı.

İsveç İşçi Dernekleri Konfedarasyonu (LO) çağrısıyla yapılan gösteriye tüm siyasi parti ve grupları katıldı. Mumların yakıldığı etkinlikte konuşmalar yapan sendika ve parti temsilcileri, Avrupa çapında yükselişe geçen ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele ve uluslararası sınıf dayanışmasının önemine değindi.

Kuzey Direniş hareketi (NMK) adlı Nazi örgütünün provokasyonlarına karşı Stockholm polisi çok sıkı tedbirler aldı.
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