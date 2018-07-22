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22 Temmuz 2018 Pazar 13:49

Stres çarkının yerine yeni nesil stres topu

Son zamanların favori oyuncaklarından olan stres çarkının yerini yeni nesil stres topları alıyor.Yakın dönemde moda olan ’stres çarkı’, özellikle de okul çağındaki çocukların ve gençlerin elinden düşmüyordu. Büyükten küçüğe...

Stres çarkının yerine yeni nesil stres topu
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Son zamanların favori oyuncaklarından olan stres çarkının yerini yeni nesil stres topları alıyor.

Yakın dönemde moda olan ’stres çarkı’, özellikle de okul çağındaki çocukların ve gençlerin elinden düşmüyordu. Büyükten küçüğe herkesin elinde olan stres çarkının üzerindeki büyük ilgi yavaş yavaş yerini yeni nesil stres toplarına bırakıyor. Birçok çeşidi ile hemen hemen her dükkanda karşılaşılan bu toplar farklı renk ve şekillerde olabiliyor. İçerisinde bulunan ‘su maymuncuğu, slime’ gibi maddelerle elde istenilen şekle sokulabilen stres toplarını büyükler de oldukça fazla tercih ediyor. Gençlerin arasında ‘beyin’ olarak adlandırılan bu oyuncakların rengarenk yanan ışıkları ile görsel yönden de insanların stresine iyi geldiğine inanılıyor.

Stres toplarının 7’den 70’e herkesin gözdesi olduğunu ifade eden oyuncakçı Nesrin Erten, “Geçtiğimiz zamanlarda stres çarkı çok fazla revaçtaydı. Herkesin elinde, büyük küçük hepsinin elinde görebiliyordunuz bunları çeşit çeşit. Bu sene onun yerini yavaş yavaş stres topları almaya başladı. Stres toplarının da çok fazla çeşitleri var. İçerisinde slime olan toplar var. Su maymuncuğu dediğimiz ufak bilye şeklinde jel kaplı olan toplar var. Bunların içinde ışıklı olanları var. Işıksız olanları var. Ampul şeklinde olanları gibi birçok çeşidi var bunların. Küçükler tercih ettiği gibi büyükler de çok fazla tercih ediyor. İnsanlar sanırım bir şeylerden streslerini çıkarmak istiyorlar” şeklinde konuştu.
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