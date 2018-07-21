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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:13

Su borusunda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Bingöl’de su borusunda mahsur kalan yavru köpek, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Su borusunda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
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Bingöl’de su borusunda mahsur kalan yavru köpek, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mirzan Mahallesi’nde yavru bir köpek su borusuna girdi. Köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar mahsur kaldığını anlayarak durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeğin bulunduğu bölgeyi tespit etti. Ardından bölgeye çağrılan iş makinesi ile boruların bulunduğu yüzey kazıldı. İtfaiye ekipleri ve iş makinesinin çalışması sonucu yavru köpek mahsur kaldığı borudan çıkartıldı.

Borudan çıkan yavru köpek koruma altına alındı.
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