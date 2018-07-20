Su kanallarında güvenlik alınmamasına tepki

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, son bir ayda 7 kişinin su kanallarında akıntıya kapılarak boğulmasının ardından köylüler durumu protesto etti. Evlerinin önünden su kanalı geçen köylüler, kanalların etrafında güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Temel geçim kaynağının tarım olduğu Diyarbakır’ın bazı ilçelerinde verimin artması ve tarlaların sulanması için yapılan sulama kanalları tehlikeye davetiye çıkarıyor. Yüzlerce kilometre uzunluğundaki sulama kanallarının etrafında sadece ‘Sulama kanalına girmek tehlikeli ve yasaktır’ ibaresinin yer alması köylülerin tepkisini çekti. Tabela haricinde kanalların etrafında güvenlik önlemi alınmasını isteyen köylüler toplanarak durumu protesto etti.

Ölümlerin arkası kesilmiyor

Batman’ın Kozluk ilçesi Bekirhan beldesine bağlı Yeniçağlar Köyü Muhtarı Ahmet Sayar, 5 temmuzda köyden gecen sulama kanallarında incelemede bulunduğu esnada dengesini kaybederek suya düşmüş, su pompasının çekim alanına kapılan muhtar sıkıştığı yerden çıkamayınca boğularak hayatını kaybetmişti. Olaydan birkaç gün önce Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde koyun otlatmak için sabahın erken saatlerinde evden çıkan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın da dengesini kaybederek düştüğü kanalda akıntıya kapılıp boğulduğu belirlenmişti. 11 Temmuzda tarla sulamak için kanala yönelip dengesini kaybederek akıntıya kapılan Selman ile kardeşini kurtarmak isterken suya atlayıp sürüklenen Fırat Kızılçiçek’in cansız bedenleri de yapılan arama çalışmalarının ardından sulama kanalında bulunmuştu. Köylüler, bir ay içerisinde 7 kişinin sulama kanallarında boğularak hayatını kaybettiğini belirterek güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep edip, ihmal sonucu ölümlerin önüne geçilmesini istedi.

Çocuklar tehlikeye aldırış etmiyor

Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede çocuklar, evlerinin önünden geçen sulama kanalına girerek serinlemeye çalışıyor. Etrafında çitlerin bulunmadığı ve sadece ‘Sulama kanalına girmek tehlikeli ve yasaktır’ ibaresinin yer aldığı kanala giren çocuklar, kendi yöntemleri ile yaptıkları can simitleri ile tehlikeye dalıyor. Pet şişeleri bellerine dolayıp suya giren çocuklar ölüme davetiye çıkarıyor.

“Kanalların etrafına set çekilmesini istiyoruz”

Mehmet Salih Durak, su kanalının etrafında köyün 400 metre aşağısına kadar set yapılmasını istediklerini söyledi. Köydeki çocukların çoğunun yüzme bilmediğini kaydeden Durak, yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istedi. Son bir ayda 7 kişinin su kanallarına düşüp boğularak hayatını kaybettiğini hatırlatan Durak, yüzme bilmeyenlerin suya düşmesi durumunda kanalın onu sifona kadar sürükleyeceğini ifade etti. Durak, devletin bir an önce bu duruma el atıp sorunu çözmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Musa Bağ ise köylerinden iki kanalın geçtiğini bu ikisinde de bir güvenlik önleminin bulunmadığını söyledi. Bağ, son bir ayda 7 kişinin sulama kanallarında boğularak hayatını kaybettiğini vurgulayarak kanalların etrafındaki güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istediklerini aktardı.