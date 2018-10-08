Su seviyesi düştü, kayalık ortaya çıktı

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su kıyı şeridinden yaklaşık 100-150 metre çekilerek yaklaşık 10 metre düşerken, tekne ile gidilebilen kayalık ortaya çıktı.

Almus ilçesinde 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılığın yanı sıra görselliği ile değer katan Almus Baraj gölünde su seviyesinde önemli derecede düşüş yaşanıyor. Havaların kurak gitmesi nedeni ile Kazova’da tarımsal sulama ihtiyacına cevap verebilmek ve elektrik üretimi için su bırakılan Almus Barajı’nda görselliğin yanı sıra balıkçılar bazı sorunlar yaşıyor. Kıyı şeridinden su seviyesi yaklaşık 100-150 metre çekilerek yaklaşık 10 metre düşerken vatandaşlar Malkayası olarak bilenen kayalığa artık tekne ile değil yürüyerek geçebiliyor. Türk Bayrağı dikili olan kayalığın yaklaşık 4 ay önceki fotoğrafı ile ekim ayında çekilen fotoğrafı arasındaki fark sudaki çekilmeyi gözler önüne koyuyor. Kıyı şeridinden suların önemli derece de çekilmesi ile birlikte bazı kayıt ve tekneler toprak alanda kalırken, vatandaşlar araçları ile suların çekildiği alanda dolaşıp fotoğraf çekiniyor.

Tekne ile gidilen kayalık alana yürüyerek geçilebiliyor

İlçe halkından Emre Esen, uzun yıllardan sonra ilk defa su seviyesinin bu kadar düştüğünü kaydetti. Balıkçıların su seviyesinin düşmesi nedeni ile ağ atmamaya başladığını ifade eden Esen, "Yağış olmadığı ve tarımsal sulamanın yanı sıra elektrik üretimi neden ile su bırakıldığı için düşüş yaşanıyor. Su seviyesi düştüğü için balıkçılar ağ atmıyor, balık tutamıyor" dedi.

Vatandaşlardan Ali Durmuş ise kar yağışının fazla olmaması nedeni ile barajda su seviyesinin düştüğünü tahmin ettiklerini ifade ederek, "Su seviyesindeki çekilme 100 metreyi geçti. Daha önce sularla kaplı alanlarda vatandaşlar yürüyerek gezebiliyor" diye konuştu.

Yöre halkından Hakkı Arslan da 3-4 ay önce sularla kaplı olan kayalık alanın su seviyesinin düşmesi sonucu ortaya çıktığını, tekne ile gidilebilen kayalık alana artık yürüyerek gidilebildiğini kaydetti.

Öte yandan, Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1959-1966 yılları arasında inşa edilen Almus Baraj Gölü 21 bin 350 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor. 27 MW’lik güç kapasitesi ile yılda 99 GWh elektrik enerjisi üretimi de sağlayan Almus Barajı’nda alabalık, sazan, yayın, tuna ve kaya balığı bulunuyor. 2016 yılında özelleştirilen Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi yapılmaya devam ediyor.