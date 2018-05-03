Sudan yurt dışındaki 13 temsilciliğini kapatıyor

Sudan Cumhurbaşkanının aldığı karar 2 hafta önce Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour’un istifası ile sonlanan sözlerini hatırlattı. İbrahim Ghandour yurt dışındaki diplomatlara aylardır maaşlarının ödenmediği kaydedilerek ve gerekli ödemelerin yapılmaması durumunda diplomatların ülkeye döneceklerini açıklamıştı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle diplomatik alanda tasarruflarda bulunma kararı aldı. Beşir, yurt dışındaki 13 temsilciliğin kapatılacağını kaydeden kapatılacak temsilciliklerini açıklamadı. Yedi temsilcilikte de 1 diplomatın görev yapması kararını alan Sudan Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı personel sayısının azaltılması talimatını verdi.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yurt dışındaki 13 temsilciliğini kapatma ve Dışişleri Bakanlığı personel sayısını ise azaltma kararı aldı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yurt dışındaki 13 temsilciliğini kapatma ve Dışişleri Bakanlığı personel sayısını ise azaltma kararı aldı.

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