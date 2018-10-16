Şuhut İlçe İdare Kurulu toplantısı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında İlçe İdare Kurulu toplantısı gerçekleşti.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Nurullah Kaya, kamu kurum ve kuruluş amirler katıldı. Kamu kurumları tarafından yürütülen kamu hizmetleriyle ilgili soru cevap şeklinde geçen toplantı, gündemin değerlendirilmesi ile devam etti. Daha sonra gündeme alınan konular karara bağlanarak toplantı sona erdi.