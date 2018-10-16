Şuhut’taki tarihi Vakıf Hamamı hizmete başladı

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçedeki tarihi Vakıf Hamamının hizmete başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na Vakıf Hamamını belediye olarak işletme taleplerini ilettiğini kaydeden Başkan Bozkurt, açıklamalarında, “Vakıflar tarafından Bakanımızın da himmetleriyle belediyemize kiralanan Vakıf Hamamı bugün itibari ile halkımızın hizmetine sunuldu. Her konuda vatandaşlarımızın ilettiği makul talepleri değerlendiriyoruz. Bu konuda da yoğun bir talep söz konusu idi, biz de kayıtsız kalmadık. Vakıf Hamamı, Şuhut Belediye Hamamı adı ile vatandaşlarımızın hizmetindedir, ilçeye hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" dedi.