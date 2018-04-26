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26 Nisan 2018 Perşembe 15:51

Süleymaniye - Dubai seferleri başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği tartışmalı referandumun ardından uçuşa yasaklanan Süleymaniye Uluslararası Havaalanı’nın tekrar faaliyete geçeceği öğrenildi.

Süleymaniye - Dubai seferleri başladı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği tartışmalı referandumun ardından uçuşa yasaklanan Süleymaniye Uluslararası Havaalanı’nın tekrar faaliyete geçeceği öğrenildi.

Süleymaniye Uluslararası Havaalanı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, hafta içerisinde Dubai’ye 2 sefer başladığı bildirildi.

Öte yandan, IKBY Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ, Süleymaniye - Tahran uçuşlarının başlamasıyla ilgili karar alındığını ancak seferlerin başlamasının bir hafta zaman alacağını duyurdu. Debbağ, “Süleymaniye - Tahran seferlerinin başlaması için resmi karar alındı. Ancak kararın yürürlüğe geçmesi ve hazırlıkların tamamlanması için bir hafta zaman gerekecek” şeklinde konuştu.

Bağdat geçen yılın Eylül ayında yapılan tartışmalı referandumun ardından IKBY’yi izole etmek amacıyla Erbil ve Süleymaniye hava alanlarında uluslararası uçuşları yasaklamıştı.
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