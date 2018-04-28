GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:39

Sultanbeyli Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu’ndan beğeni kazanan "İşte Bu Bayrak" yorumu

Sultanbeyli Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu yönetimi ve öğrencileri tarafından seslendirilerek birlik ve beraberlik mesajı veren ’İşte Bu Bayrak’ isimli klip, gönülleri fethetti. Hem öğrenciler hem öğretmenler söyledikleri şarkıyla beğeni kazandı.

Sultanbeyli Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu'ndan beğeni kazanan 'İşte Bu Bayrak' yorumu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sultanbeyli Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu yönetimi ve öğrencileri tarafından seslendirilerek birlik ve beraberlik mesajı veren ’İşte Bu Bayrak’ isimli klip, gönülleri fethetti. Hem öğrenciler hem öğretmenler söyledikleri şarkıyla beğeni kazandı.

Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu yönetimi, öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Sultanbeyli’nin tarihi kalesi Aydos Kalesi, Gölet Sosyal Tesisleri ve farklı mekanlarda yapılan çekimlerle muhteşem bir klip çekti. Klipte hem öğrenciler hem öğretmenler söyledikleri şarkıyla beğeni kazandı. "Bu vatan için can verenlere, kan verenlere saygıyla" notuyla birlik ve beraberlik mesajı veren klip, ilçenin birçok sosyal medya hesabında tıklama rekoru kırıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku