Sultanbeyli Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu’ndan beğeni kazanan "İşte Bu Bayrak" yorumu

Sultanbeyli Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu yönetimi ve öğrencileri tarafından seslendirilerek birlik ve beraberlik mesajı veren ’İşte Bu Bayrak’ isimli klip, gönülleri fethetti. Hem öğrenciler hem öğretmenler söyledikleri şarkıyla beğeni kazandı.

Sultanbeyli Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu yönetimi ve öğrencileri tarafından seslendirilerek birlik ve beraberlik mesajı veren ’İşte Bu Bayrak’ isimli klip, gönülleri fethetti. Hem öğrenciler hem öğretmenler söyledikleri şarkıyla beğeni kazandı.

Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu yönetimi, öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Sultanbeyli’nin tarihi kalesi Aydos Kalesi, Gölet Sosyal Tesisleri ve farklı mekanlarda yapılan çekimlerle muhteşem bir klip çekti. Klipte hem öğrenciler hem öğretmenler söyledikleri şarkıyla beğeni kazandı. "Bu vatan için can verenlere, kan verenlere saygıyla" notuyla birlik ve beraberlik mesajı veren klip, ilçenin birçok sosyal medya hesabında tıklama rekoru kırıyor.