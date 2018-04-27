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27 Nisan 2018 Cuma 18:51

Sümbüllük Camii ibadete açıldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde depremde zarar gören Sümbüllük Camii yenilenerek dualarla ibadete açıldı.17 Ağustos depreminde büyük hasar gören ve o şekilde bir süre ibadete açık kalan, ancak 14 Kasım 2014 tarihinde yıkılıp yeniden...

Sümbüllük Camii ibadete açıldı
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde depremde zarar gören Sümbüllük Camii yenilenerek dualarla ibadete açıldı.

17 Ağustos depreminde büyük hasar gören ve o şekilde bir süre ibadete açık kalan, ancak 14 Kasım 2014 tarihinde yıkılıp yeniden yapımına başlanan Sümbüllük Camii tamamlanarak yeniden ibadete açıldı. 414 metrekare büyüklüğünde ve 800 kişilik olarak yapılan cami vatandaş katkıları ile tamamlandı. Sümbüllük Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Titiz, 4 sene gibi bir zamanda böyle bir cami inşa ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Bu zaman zarfında bizlere her türlü desteği veren başta Yenişehirli hayırseverlerimize ve çevre il ve ilçelerden destek olan herkesten Allah razı olsun. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile güzel bir eser meydana geldi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Yenişehir Müftü Vekili Kasım Kaya da yaptığı konuşmada, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şu an Yenişehir’de iki cami inşaatımıza daha başlamak istiyoruz. Bunlarla ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Bu arada bu cami yapılırken 3 yıl boyunca evinin altındaki iş yerini bizlere cami olarak veren Remzi Sever hocamıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik de yaptığı konuşmada, “Böylesi önemli bir günde böyle güzel bir eserin açılışında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu eserin tamamlanmasında emeği geçen katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Camiler bizim için çok mühim. Nereye ihtiyaç varsa biz belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Cuma namazı kılındıktan sonra misafirlere ikramda bulunuldu.
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