Sümeyye Erdoğan Bayraktar: 'Sorunlara kültürümüzden ve birliğimizden aldığımız güçle, hür irademizle çözüm üretebiliriz'

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen 3’üncü Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı’nda konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Yaşadığımız dünyanın devasa sorunlarına ancak inancımızdan, kültürümüzden ve birliğimizden aldığımız güçle hür düşüncemizle hür irademizle çözüm üretebiliriz" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen 3’üncü Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı başladı. 27-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştayın açılışına, KADEM Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve 18-25 yaş arası yerli ve yabancı 100 üniversite öğrencisi katıldı.

Katılımcı gençler iki gün boyunca çalıştayda; girişimcilik, liderlik, ütopya, sosyal medya, sosyal hareketler, küresel kriz, medeniyet ve semboller konu başlıkları altında gruplara ayrılarak çalışacak. Çalıştaya katılan genç katılımcılar, düşüncelerini dile getirme imkanı bulurken, ortak bir konuyu tartışarak çözüm geliştirme becerilerini de geliştirmiş olup, dünyanın her yerine dokunacak evrensel çözüm önerileri geliştirerek durum tespitleri yapmalarına da olanak sağlayacak. Çalıştaya katılan gençler, bir biri ile tanışıp konuştuktan sonra hep birlikte sahneye çıkarak Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve diğer katılımcılar ile toplu fotoğraf çekildi.

Çalıştayda konuşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kurulduğumuz günden bu yana çok farklı alanlarda etkili çalışmalar yapıyoruz. Önem verdiğimiz gençlerimizin ise bu ve benzeri platformlarda aktif olarak yer alarak geleceğini şekillendirecek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını hedefliyoruz. Çalıştayın en önemli amacı ise küresel dünyada dönüşüm kavramını gençlerin gözünden alıp derinlemesine tartışabilmek. Bu kapsamda çalıştay süresince dijital çağ, liderlik, sosyal medya, medeniyet,sosyal hareketler, girişimcilik ve küresel kriz gibi pek çok konuyu ele alacaksınız. Bu platform hem farklı memleketlerden ve kültürlerden gençlerin tanışıp kaynaşmasına hem de günümüz dünyasına önemli kavramlarını beraberce tartışmasına fikirlerini özgürce paylaşmasına vesile olacak. Umuyorum ki bu birliktelik sürdürülebilir bir iletişimin ve yeni bir geleceğin başlangıcı olur" ifadelerini kullandı.

"Sorunlara kültürümüzden ve birliğimizden aldığımız güçle hür irademizle çözüm üretebiliriz"

"Hepimiz biliyoruz ki farklı kültürel varoluşlarımıza rağmen küresel dönüşüm hepimizi ortak bir paydada birleştiriyor" diyen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Dijitalleşme ile birlikte dönüşen iletişim kanalları sosyal medya araçları sayesinde dünya üzerindeki herhangi bir yerde yaşanan ufak gelişme anında tüm dünyada yankı bulabiliyor. Dijital çağın haberleşme alanında getirdiği özgürlük alanı kimi zaman dünyadaki haksızlıklara karşı sesimizi duyurmak için bir fırsat, kimi zaman da tam tersine haksızlıkların zeminini oluşturmak için kullanılan bir silah olabiliyor. Sosyal medyanın etkili kullanıldığında ülkelerin kaderleri üzerinde ne kadar etkili olabileceğini hepimiz yakın tarihte gördük. Üzerimize düşen sorumluluk ilgili mecraları etkin kullanmak. En önemlisi de sosyal medyaya fazla odaklanıp gerçeği, gerçekliliği gözden kaçırmamak. Sizlere baktığımda yaşadığımız dünyanın nesnesi değil öznesi olma heyecanını ve geleceğin umudunu görüyorum. Tüm kimlik bilgilerimiz gündelik hayatta attığımız adımlar bir şekilde izlenebilir şekildeyken algımız düşüncelerimiz üretim ve tüketim alışkanlıklarımız popüler kültür araçlarının medyanın, modanın kapitalist bombardımanı altındayken, gerçek özgürlük ne kadar mümkün, böyle bir dönüşüm bizi nereye götürür. Yaşadığımız dünyanın devasa sorunlarına ancak inancımızdan, kültürümüzden ve birliğimizden aldığımız güçle hür düşüncemizle hür irademizle çözüm üretebiliriz" şeklinde konuştu.

“Burada bulunan kardeşlerimiz bu medeniyetin bir parçası”

"Önemli bir kültürün parçalarıyız" diyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise çalıştayda yaptığı konuşmada, "Türkiye’de yaşıyor da olsak; doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde de yaşıyor olsak Somali’sinde Etiyopya’sında, Filistin’inde, Afrika’nın muhtelif yerlerinde ya da uzak doğuda başka diyarlarda da yaşıyor olsak biz bu medeniyetin bir parçasıyız. Burada bulunan kardeşlerimiz bu medeniyetin bir parçası. Dünyada bir kaos oluşturulmaya çalışılıyor. Oluşturulmaya çalışılan bu kaosta hep arazi hep mekan bizim topraklarımız. Batı birbiriyle kavga etmek istiyor. Amerika’sı Rusya’sı kavga etmeye çalışıyor ama kavgaları kendi memleketlerinde yapmıyorlar kavgaları da bizim topraklarımızda yapıyorlar. Bizim insanımızı çarpıştırarak yapıyorlar" dedi.