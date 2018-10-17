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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:56

Sur mağduru vatandaşlara evleri dağıtıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan hendek olaylarında evleri yıkılan 723 aile, TOKİ tarafından düzenlenen kura ile yeni evlerine kavuştu.Sur ilçesinde yaklaşık 2 buçuk yıl önce terör örgütü PKK tarafından kazılan hendek ve barikatların...

Sur mağduru vatandaşlara evleri dağıtıldı
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan hendek olaylarında evleri yıkılan 723 aile, TOKİ tarafından düzenlenen kura ile yeni evlerine kavuştu.

Sur ilçesinde yaklaşık 2 buçuk yıl önce terör örgütü PKK tarafından kazılan hendek ve barikatların ardından güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlarda evleri zarar görenler için yapılan konutlar çekilen kurayla hak sahiplerine dağıtıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan kura çekim törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, kamu kurum müdürleri ve Sur mağduru aileler katıldı. Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, vatandaşların desteğiyle terör örgütünün ihanet planını bozduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Bizim inancımız yaşatmak ve şüphesiz var etmektir. Onların zihniyeti de imha etmek ve bu millete ait bütün değerleri yok etmektir. Devletimizin kararlılığıyla, sizlerin desteğiyle terör örgütü ve bütün işbirlikçilerin bütün ihanet planlarını bozduk. O açtıkları çukurlara onları gömdük. Hiçbir terör örgütü ve işbirlikçisinin ne Diyarbakır’ın ne de Türkiye’nin huzurunu bozmasına izin vermedik, hep birlikte izin vermeyeceğiz” dedi.

“1 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldı”

Hendek operasyonlarının ardından mağdur olan bin 626 aileye konut verildiğini kaydeden Vali Güzeloğlu, 1 milyar liraya aşkın bir yatırımın yapıldığını ve yatırımların devam edeceğini vurguladı. Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

“Devlet, mağduriyetinizi sıkıntılarınızı gidermek için vardır ve hep olacaktır. Biz devleti, milletine hizmet etmek için ve devletin yaşaması milletin yaşamasına bağlı olan bir düşüncenin ürünü olarak görüyoruz. Sur’da yaşananlardan sonra bu tahribatı, ihanetin yıkımını ortadan kaldırmak 1 milyar liraya aşkın bir yatırım yaptık. Daha çok yapacağız, ötesini de sizler için yapacağız. Çünkü biz teröre karşı bu duruşu sergileyen Diyarbakır’ın her türlü hizmeti hak ettiğini düşünüyorum. Bugüne kadar gerçekleştirilen uzlaşma sonucunda, bugün çekeceğimiz kuralarla bin 626 konut hak sahiplerine verildi. Kendi evini almak isteyenlere de ödemeler yapıldı. Hali hazırda evini bekleyenlere, her ay bin lira kira yardımı yapılıyor. Bugüne kadar 2 buçuk milyon lira kira yardımı yapıldı. Her ay ortalama 3 bin vatandaşımıza kira yardımı yapıyoruz. Şu an Sur’da bin 500 konut ve iş yerinin yapım çalışmaları da sürüyor."

Konuşmaların ardından çekilen kuralarla hak sahiplerine anahtarları verildi.
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