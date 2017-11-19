Sürgün yıllarında hayatını kaybeden Ahıskalılar Erzincan’da anıldı

Ahıska Türkleri’nin sürgün edilişinin 73’ncü yıl dönümü münasebetiyle Dünya Ahıska Türkleri Birliği Gençlik Kolları tarafından Erzincan’da anma programı düzenlendi.

Erzincan İpekyolu Sosyal Tesislerinde düzenlenen anma programına Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov ve Erzincan’da iskan ettirilen Ahıska Türkleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim Tilaveti verildi. Ardından Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin ilişkin video yansıtıldı.

Programda konuşan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, konuşmasında, son senelerde Erzincan’ın, Ahıskalıların memleketi olduğunu belirterek, Ahıska Türkleri’nin sürgün edilişinin 73’ncü yıl dönümü önemle yad edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ardından konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar ise Ahıska Türklerinin temel ihtiyaçlarının aksamaya uğramaması için gerekli çalışmaların devam edeceğini kaydederek, 1944 yılında yaşanmış sürgünün yeni nesillere en doğru şekilde anlatılması konusunda düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Protokol konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doc. Dr. Ayne Askeroğlu, Ahıska’nın geçmişte çeşitli birliklerin eline geçtiğini söyleyerek, bu durumun o dönemde oluşan savaşlar neticesinde gerçekleştiğini fakat mevcut nüfusundan dolayı her zaman Türk olarak kaldığını kaydetti.

ODTÜ Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Serhat Keskin ise yapmış olduğu saha araştırmalarına ilişkin bilgi vererek, sürgün edilen bazı Ahıska Türlerinin Almanya ile işbirliği suçlamaları ve Türk istihbaratı ile sınırda işbirliği yaparak, kaçakçılık yaptığı üzerine suçlandıklarını söyleyerek, bu durumun asıl nedeninin Ahıska Türklerinin Türkiye’ye ve Türklüğe duydukları bağlılık olduğunu kaydetti.



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Erzincan Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Burak Arpacı ise Ahıska Türklerinin toplumsal yaşantısına yönelik yaptığı saha araştırmasına ilişkin sonuçları katılımcılarla paylaştı.