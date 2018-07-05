Suriye sınırına yoğun askeri sevkıyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına askeri sevkıyat yoğunlaşarak devam ediyor.Batı ve Doğu illeri ile Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına fırtına obüs, tank,...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına askeri sevkıyat yoğunlaşarak devam ediyor.

Batı ve Doğu illeri ile Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına fırtına obüs, tank, mayına dayanıklı kirpi, kepçe, askeri araçlar, lojistik malzemeler, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ve zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) gönderildi. Geceden sabaha kadar askeri konvoyların gidişi devam etti. Askeri konvoylar, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor. Askeri sevkıyatların Öncüpınar Sınır Kapısı ile Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği bildirildi.