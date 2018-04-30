Suriye Türkmen Meclisi: “Menbiç’te kurulduğu iddia edilen derneğin Türkmenlerle ilgi ve alakası yoktur”

Suriye Türkmen Meclisi, PYD/YPG/PKK terör örgütünün işgali altında bulunan Menbiç’te kurulduğu iddia edilen sözde derneğin Türkmenlerle hiçbir ilgi ve alakası bulunmadığını, Menbiç ahalisinin PYD/YPG/PKK zulmünden bir an önce kurtulmak istediğini ve umutla Türkiye’yi beklediğini açıkladı.

Suriye Türkmen Meclisi, PYD/YPG/PKK terör örgütünün işgali altında bulunan Menbiç’te kurulduğu iddia edilen sözde derneğin Türkmenlerle hiçbir ilgi ve alakası bulunmadığını, Menbiç ahalisinin PYD/YPG/PKK zulmünden bir an önce kurtulmak istediğini ve umutla Türkiye’yi beklediğini açıkladı.

Suriye Türkmen Meclisinden yapılan açıklamada, PYD/YPG/PKK terör örgütünün işgali ve zulmü altında bulunan Menbiç’te kurulduğu iddia edilen sözde derneğin Türkmenlerle hiçbir ilgi ve alakası olmadığı ve Türkmenleri asla temsil etmediği belirtildi. Bu gelişmenin hain bir girişim olduğu kaydedilen açıklamada, “Suriye Türkmen Meclisi olarak bu gelişmeyi hain bir girişim, bölgedeki kirli oyunların bir parçası olarak görmekteyiz. Zira baştan Türkmenler olmak üzere Menbiç ahalisi PYD/YPG/PKK zulmünden bir an önce kurtulmak istemekte ve umutla Türkiye’yi beklemektedir” denildi.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, DEAŞ terör örgütü bölgeden çekildikten sonra Menbiç’i ele geçiren PYD/YPG/PKK’lı teröristlerin sistemli bir şekilde insanların evlerini, köylerini gasp ettiğini belirterek, "Biz 1939’dan beridir Menbiç’te yaşıyoruz. Buradaki DEAŞ terörünün ardından bölgeye yerleşen YPG’li teröristler, zulmü onlardan devraldı. Menbiç’e girer girmez yaptıkları ilk iş evlerimizi işgal etmek oldu. Bizler şu anda zulüm altında yaşıyoruz. Bölücü teröristler, bölgedeki Türkmenlerin de haklarını savunduklarını belirterek bir dernek kurulduğu iddialarını ortaya koydular. PYD/YPG/PKK’lı teröristlerin kara propagandası olan bu sözde derneğin Türkmenlerle hiçbir alakası yoktur. Bizler umutla Türkiye’nin Menbiç’e girmesini bekliyoruz" diye konuştu.