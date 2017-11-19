Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 16:38

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı etkisi altına aldı

Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu, Şanlıurfa ve sınıra yakın ilçeleri etkisi altına aldı.Öğleden sonra Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa merkez ve sınıra yakın ilçelerinde etkili oldu. Özellikle Suruç ilçesinde yoğun...

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı etkisi altına aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu, Şanlıurfa ve sınıra yakın ilçeleri etkisi altına aldı.

Öğleden sonra Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa merkez ve sınıra yakın ilçelerinde etkili oldu. Özellikle Suruç ilçesinde yoğun bir şekilde görülen toz bulutu hayatı olumsuz etkilerken, arabaların üzerinde ise kalın bir tabaka oluştu. Toz bulutunun etkisini gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<