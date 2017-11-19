Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı etkisi altına aldı

Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu, Şanlıurfa ve sınıra yakın ilçeleri etkisi altına aldı.Öğleden sonra Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa merkez ve sınıra yakın ilçelerinde etkili oldu. Özellikle Suruç ilçesinde yoğun...

Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu, Şanlıurfa ve sınıra yakın ilçeleri etkisi altına aldı.



Loading...

Öğleden sonra Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa merkez ve sınıra yakın ilçelerinde etkili oldu. Özellikle Suruç ilçesinde yoğun bir şekilde görülen toz bulutu hayatı olumsuz etkilerken, arabaların üzerinde ise kalın bir tabaka oluştu. Toz bulutunun etkisini gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.