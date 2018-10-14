Suriye’den, "ABD kimyasal silah kullandı" iddiası

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Liderliğindeki koalisyonun, yasaklı kimyasal silahların kullanıldığını iddia ederek, Birleşmiş Milletlere müdahale çağrısında bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan, BM Genel Sekreterine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanına iki mektup gönderildi. Bakanlık mektupta, ABD önderliğindeki koalisyonun Deyrizor şehrinin Hacin ilçesindeki sivillere yönelik, uluslararası yasaklı olan beyaz fosfor bombası kullandığını iddia etti. Mektupta, ABD liderliğindeki koalisyonun 13 ve 14 Ekim’de Hacin’deki masum sivillerin hedef aldığını ve birçok sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

“Siviller hedef alındı” iddiası

Mektupta, “Suriye halkına karşı uluslararası düzeyde yasaklanmış silahların kullanılması, uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun ve insan haklarının kurallarını açık bir şekilde ihlal eden bu koalisyonun sistematik ve kasıtlı bir tavrı haline geldi” sivillerin kasıtlı olarak hedefe alındığının altı çizildi. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında sorumluluklarını yerine getirmeye çağırarak, ABD’nin Suriye topraklarında yasadışı bir şekilde bulunmakta olduğunu iddialarına ekledi. Bakanlık, Suriye’nin 6 ve 17 Ağustos 2017 tarihinde gönderdiği mektuplar dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyine birçok kez ABD’nin beyaz fosfor kullandığını iddia etmişti.

Suriye’nin geçmişi kimyasal dolu

Esat rejimi 21 Ağustos 2013’te Doğu Guta’ya kaşı kimyasal silah kullanarak bin 600 kişiyi öldürdü ve binlercesini de yaralamıştı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye’nin kuzeyinde bulunan Sarakıb şehrinde 4 Şubat 2018’de gerçekleştirilen saldırıda klor gazı kullanıldığını duyurmuş ancak rejim iddiaları reddetmişti. 7 Nisan 2018 tarihinde de Doğu Guta bölgesine düzenlenen kimyasal saldırıda, 78 sivil hayatını kaybetmişti.