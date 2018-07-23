GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:24

Suriyeli ailelere inek ve koyun desteği

Kral Selman Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriye’nin Hama, Halep ve Lazkiye kentlerinin kırsal kesimlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 314 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı.

Suriyeli ailelere inek ve koyun desteği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kral Selman Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriye’nin Hama, Halep ve Lazkiye kentlerinin kırsal kesimlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 314 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, ülke içerisindeki sivillerin geçim kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Suriye içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan savaş mağduru ve yetim ailelerini desteklemek amacıyla Kral Selman Vakfı ile birlikte 314 aileye sağmal hayvan teslim ettik. Aileler bu inek ve koyunların sütünü satarak kendilerine ek bir gelir kapısı oluşturacaklar. Bu proje kapsamında 150 aileye birer adet inek, 164 aileye ise üçer adet koyun teslim ettik. Toplamda 150 adet inek ve 492 adet koyun dağıtımı yapmış olduk. Aynı zamanda teslim ettiğimiz hayvanların bir aylık yemlerini de ailelere verdik" dedi.

Suriye halkının benzeri projelerle daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Tosun, "Savaşın devam ettiği Suriye’de insanlar en hayati ihtiyaçlarını dahi temin etmekte zorlanıyor. Özellikle insani yardım çalışmaları bu kapsamda büyük önem taşıyor. Bu gibi projelerle savaş mağduru ailelere yardım etmenin yanı sıra bir geçim kaynağı elde etmelerine de vesile oluyoruz" diye konuştu.

Projeye katkı ve desteklerinden ötürü Kral Selman Vakfı yetkililerine teşekkür eden Tosun, savaş mağduru sivillerin desteklenmesi için benzer projelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku