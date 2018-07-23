Suriyeli ailelere inek ve koyun desteği

Kral Selman Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriye’nin Hama, Halep ve Lazkiye kentlerinin kırsal kesimlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 314 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı.

Kral Selman Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriye’nin Hama, Halep ve Lazkiye kentlerinin kırsal kesimlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 314 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, ülke içerisindeki sivillerin geçim kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Suriye içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan savaş mağduru ve yetim ailelerini desteklemek amacıyla Kral Selman Vakfı ile birlikte 314 aileye sağmal hayvan teslim ettik. Aileler bu inek ve koyunların sütünü satarak kendilerine ek bir gelir kapısı oluşturacaklar. Bu proje kapsamında 150 aileye birer adet inek, 164 aileye ise üçer adet koyun teslim ettik. Toplamda 150 adet inek ve 492 adet koyun dağıtımı yapmış olduk. Aynı zamanda teslim ettiğimiz hayvanların bir aylık yemlerini de ailelere verdik" dedi.

Suriye halkının benzeri projelerle daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Tosun, "Savaşın devam ettiği Suriye’de insanlar en hayati ihtiyaçlarını dahi temin etmekte zorlanıyor. Özellikle insani yardım çalışmaları bu kapsamda büyük önem taşıyor. Bu gibi projelerle savaş mağduru ailelere yardım etmenin yanı sıra bir geçim kaynağı elde etmelerine de vesile oluyoruz" diye konuştu.

Projeye katkı ve desteklerinden ötürü Kral Selman Vakfı yetkililerine teşekkür eden Tosun, savaş mağduru sivillerin desteklenmesi için benzer projelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.