Suriyeli annelerin feryadı yürekleri yaktı

Suriye’nin Humus kentinde rejim yanlısı güçlerin il merkezinde yaptığı tahribat birçok Suriyeliyi evsiz bıraktı.

Rejim yanlısı güçlerin Humus’a saldırması sonucu kentin tamamına yakını tahrip oldu, Suriyeli ailelerin evleri yıkıldı. Yapılan saldırılar sonucu evlerinin yıkıldığını ifade eden Havva El Hüseyin isimli kadın şunları söyledi: “Suriye’de iç savaş neticesinde kocalarımız ölürken bizler de evsiz kaldık. Şu an 7 kadınla ve çocuklarımızla birlikte çok dar olan bir evde yaşam savaşı veriyoruz. Bir yandan açlık bir yandan sefalet artık dayanacak gücümüz kalmadı. Sesimizi duyanlar bize yardım etsinler.”