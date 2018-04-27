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27 Nisan 2018 Cuma 12:24

Suriyeli minikler 23 Nisan’ı Türk arkadaşlarıyla kutladı

Adana’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türk ve Suriyeli çocuklar beraber kutladı.Aileleriyle ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana’ya sığınan Suriyeli çocuklar, Yüreğir ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda...

Suriyeli minikler 23 Nisan'ı Türk arkadaşlarıyla kutladı
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Adana’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türk ve Suriyeli çocuklar beraber kutladı.

Aileleriyle ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana’ya sığınan Suriyeli çocuklar, Yüreğir ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde bir araya geldi.

Yüreğir Belediyesi ve Adana Al Farah Aile ve Çocuk Destek Merkezi tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde Türk ve Suriyeli çocuklar etkinlik alanına kurulan oyun parkında eğlendi, palyaçolarla oynadı. Eğlenceli anlar yaşanan etkinlikte çocuklar dans ve darbuka şovla ritim gösterisi sundu, şarkılar söyledi. Çocuklarını izleyen aileler de etkinlikte keyifli dakikalar geçirdi.

Aile ve Çocuk Destek Merkezi görevlisi Zübeyde Ekmekçi, 9-17 yaş arası 150’si Suriyeli, 50’si Türk olmak üzere 200 çocuğun katıldığı bir etkinlik hedeflediklerini belirterek, "23 Nisan ve 19 Mayıs gibi önemli günlerin çocukların birbirleriyle etkileşim kurdukları bir gün olmasından dolayı mutluluklarını besleyecek ve gündelik yaşamlarındaki sıkıntılarını unutturacak etkinlikleri onlar için organize ediyoruz" dedi.

Etkinliğin sonunda Yüreğir Bilim Merkezi’ni gezen çocuklar eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı.
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