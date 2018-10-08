GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:20

Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor

Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yaparken, 3 yıldır ülkesine dönenlerin sayısı 260 bini buldu.

Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yaparken, 3 yıldır ülkesine dönenlerin sayısı 260 bini buldu.

8 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü Suriye’den kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı şehirlere gidiyor. Güvenliğin sağlandığı bölgelere 3 yıldır 260 bin kişi kesin dönüş yaparken, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden gidenlerin sayısı 80 bini aştı.

Kilis’e gelen Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt yaptırıyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Günde 100 ila 800 Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku