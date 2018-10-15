GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:07

Suriyelilere 4 ayda 1 milyon litre su dağıtıldı

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) son 4 ayda Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan Suriyelilere 1 milyon litre içme suyu dağıttı.HAYAD Derneği, Suriye’nin Afrin kentine bağlı AFAD Koordinesindeki Deyr Ballut ve Muhammediye Çadır kampında...

Suriyelilere 4 ayda 1 milyon litre su dağıtıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) son 4 ayda Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan Suriyelilere 1 milyon litre içme suyu dağıttı.

HAYAD Derneği, Suriye’nin Afrin kentine bağlı AFAD Koordinesindeki Deyr Ballut ve Muhammediye Çadır kampında yaşayan Suriyelilerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı, 4 ay içerisinde yaklaşık 1 milyon litre içme suyunun çadır kamplarda bulunan Suriyelilere dağıtıldığını söyledi. Vardı, “Doğu Guta’dan rejim saldırılarından kaçarak Türkiye koordinesindeki Cinderes Bölgesindeki iki çadır kampta yaşayan Suriyelilerin günde 10 bin litre içme suyu ihtiyaçları derneğimiz tarafından bölgeye gönderilen su tankeriyle karşılanıyor. HAYAD Derneği olarak Ramazan ayından bu yana 4 ay içerisinde yaklaşık 1 milyon litre içilebilir su Deyr Ballut ve Muhammediye Çadır kamplarına gönderildi. Bu kamplar Guta’dan gelen kardeşlerimizin yaşadığı kamp, bu kampta AFAD tarafından iki kuyu vuruldu fakat çıkan su daha içilebilir pozisyonuna gelmediği için temizlik suyu olarak kullanılıyor. Biz içilebilir temiz suyu bütün tahlillerini yaptırarak o kardeşlerimize gönderiyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku