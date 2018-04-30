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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:19

Sürüler küçük çobanlara emanet

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Adamfakı köyünde yaşayan küçük yaştaki çocuklar boş vakitlerinde ailelerine ait büyükbaş hayvan sürüsüyle yakından ilgileniyor.Zara’ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Adamfakı köyünde yaşayan Muharrem...

Sürüler küçük çobanlara emanet
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Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Adamfakı köyünde yaşayan küçük yaştaki çocuklar boş vakitlerinde ailelerine ait büyükbaş hayvan sürüsüyle yakından ilgileniyor.

Zara’ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Adamfakı köyünde yaşayan Muharrem Yücel (9) ağabeyi Onur Yücel (13) ve akrabası Enes Yücel (13) hafta içi eğitim ve öğretim hayatına devam ederken, boş vakitlerinde ise ailelerine ait büyükbaş hayvanları otlatmaya götürüyor. Hayvanlarla yakından ilgilenen küçük çobanlar işlerini severek yapıyor. Havanın kararmasıyla birlikte hayvanları ağırlarına götüren küçük çobanlar hayvanların bakımlarına da özen gösteriyor.

İlkokul öğrencisi Muharrem Yücel, tarlaya gittikten sonra hayvanları yaydıklarını belirterek, "Köyde bazı günler oturuyoruz. Oyun oynuyoruz. Bir haftada 2 gün geliyorum. Tatil günlerinde geliyorum. Büyüyünce makine mühendisi olmak istiyorum" dedi.

Ortaokul öğrencisi Onur Yücel ise hayvanlarla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Hafta sonları çoban gelene kadar hayvanları yayıyoruz. Hafta içi ise okula gidiyoruz. Çoban bulamasak belki biz yayarız ya da babalarımız yayacak. Zevkli bir iş. Zorlanmıyorum. Büyüyünce veteriner olacağım" ifadelerini kullandı.

Küçük Çoban Enes Yücel de çoban gelene kadar hayvanları yaydıklarını söyleyerek, "Akşam saat 6-7’ye kadar yayıyoruz. Benim için zor olmuyor" şeklinde konuştu.
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