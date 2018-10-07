Süs tavukları görücüye çıktı, 2 tavuk 4 bin 200 TL’ye satıldı

Ankara Süs Tavukları, Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından Petzoo Fuarı kapsamında düzenlenen etkinlikle 2 adet tavuk açık arttırma ile 4 bin 200 TL’ye satıldı.

Ankara Süs Tavukları, Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından Petzoo Fuarı kapsamında düzenlenen etkinlikle 2 adet tavuk açık arttırma ile 4 bin 200 TL’ye satıldı.

Petzoo Fuarı kapsamında Ankara Süs Tavukları, Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tavuk açık arttırması düzenledi. Ankara Süs Tavukları, Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Gökgöz, katılımcılara teşekkür etti. Ulusal Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Çetin ise etkinliklerin daha da büyümesi dileğinde bulundu.

Ankara Süs Tavukları, Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Gökgöz’ün hediye ettiği tavuklar dernek yararına açık arttırma ile satıldı. Kıran kırana çeken açık artırmada iki tavuk 4 bin 200 TL’ye satıldı. Tavukları alan Mustafa Metin, satın aldığı tavukların 2016 Romanya şampiyonunun yavruları olduğunu belirterek, tavukların neslini devam ettirmek istediklerini ifade etti.