Süt sığırcılığı kursunu bitiren besicilerin sertifika sevinci

Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı “Süt Sığırcılığı Eğitimi”ni tamamlayanlar sertifikalarını aldı.Süt sığırcılığı eğitimi sonunda 110...

Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı “Süt Sığırcılığı Eğitimi”ni tamamlayanlar sertifikalarını aldı.

Süt sığırcılığı eğitimi sonunda 110 kursiyere sertifikaları Büyükorhan ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Eğitimde kursiyerlere büyükbaş hayvan ırkları, bakım besleme, damızlık seçimi, salgın hastalıklara karşı koruyucu aşılama, alet ekiplamanların doğru kullanımı gibi konularda 10 gün boyunca teorik ve pratik bilgiler verildi. Törene Bursa Ak Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Büyükorhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Büyükorhan Belediye Başkan Vekili Nermin Özkul,Bursa Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Recep Güleçyüz, Ak Parti İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi,şube müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız törende yaptığı açıklamada, hayvancılık sektörünün büyük bir kısmını oluşturan süt sığırcılığının ülke ekonomisi içinde oldukça önemli olduğunu belirterek sektörün kaliteli süt ihtiyacının ancak yetiştiricilerinin hijyenik ve sağlıklı olan ineklerinden sağdıkları sütlerle olacağını ifade etti. Bu projenin, kırsal göçün engellenmesi, genç nüfusun tarıma kazandırılması, tarımla uğraşan genç çiftçilerin yaşadıkları ortamda örnek birer çiftçi haline getirilmesini amaçladığını kaydeden Yıldız, eğitimde salgın hastalıklara karşı koruyucu aşılama, hayvan ırkları, damızlık seçimi, besleme ve ekipmanların doğru kullanımı hakkında 10 gün boyunca teorik ve pratik bilgiler verildiğini dile getirdi.