Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu konutunda ekipler detaylı incelemelerini sürdürürken, konuta hassas burunlu arama köpeği getirildi.Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutuna saat 16.40’ta gelerek incelemelere başlayan Türk Heyeti çalışmalarına devam ediyor. Aralarında olay yeri inceleme ekipleri, uzman ekipler ve Adli Tıp Kurumu uzmanlarının da bulunduğu heyet çalışmalarını sürdürürken, konuta hassas burunlu arama köpeği getirildi.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutuna arama köpeği getirildi
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu konutunda ekipler detaylı incelemelerini sürdürürken, konuta hassas burunlu arama köpeği getirildi.