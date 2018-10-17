Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutunda hareketli dakikalar

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu konutunda arama yapan ekipler, çatıda da inceleme yaptı.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu konutunda arama yapan ekipler, çatıda da inceleme yaptı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutuna saat 16.40’ta gelerek incelemelere başlayan Türk heyeti çalışmalarını sürdürüyor. Aralarında olay yeri inceleme ekipleri, uzman ekipler ve adli tıp kurumu uzmanlarının da bulunduğu heyet konutun her bölgesinde titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Konutta yapılan çalışmalar sırasında olay yeri inceleme ekipleri çatıda da inceleme yaparken, ekiplerden bazılarının zaman zaman konuttan çıkarak araçlarından malzeme alıp tekrar içeriye girdiği görüldü.