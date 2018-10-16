Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutunda hareketlilik

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konut binasında akşam saat 22.40 sıralarında hareketlilik yaşandı. Binaya önce yeşil plakalı siyah bir minibüsün ardından yeşil plakalı beyaz renkli bir otomobilin girdiği görüldü.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutuna yeşil plakalı bir minibüs ve beyaz renkli bir araç geldi.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutuna yeşil plakalı bir minibüs ve beyaz renkli bir araç geldi.

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