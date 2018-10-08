Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde basın açıklamaları devam ediyor

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na gelen Mısırlı politikacı Eymen Nur, “Bütün sorumluluğu Suudi Arabistan yetkililerine ve otoritesine bağlamaktayız. Biz meclis olarak, Recep Tayyip Erdoğan’a son derece güveniyoruz, inanıyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşımız Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında bütün bilgileri son derece şeffaf bir şekilde açıklayacağına inanıyoruz. Biz kendilerinden meclis olarak,bu konu hakkında daha fazla açıklık ve şeffaflık istiyoruz” dedi.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na gelen Mısırlı politikacı Eymen Nur, “Bütün sorumluluğu Suudi Arabistan yetkililerine ve otoritesine bağlamaktayız. Biz meclis olarak, Recep Tayyip Erdoğan’a son derece güveniyoruz, inanıyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşımız Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında bütün bilgileri son derece şeffaf bir şekilde açıklayacağına inanıyoruz. Biz kendilerinden meclis olarak,bu konu hakkında daha fazla açıklık ve şeffaflık istiyoruz” dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşçıkçı’nın öldürüldüğü iddiaları üzerine Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, politikacılar ve gazeteciler tepki gösterdi.

Nobel Ödüllü Yemenli gazeteci Tevekkül Karman, “Cemal Kaşıkçı’nın kaçırılması olayı insanlık adına çok büyük bir suçtur. Buradan tabii ki nereye geçtiğini ve ne durumda olduğunu, hangi zorluklar içerisinde tutulduğu hakkında bir bilgimiz yok. Durumda tabii ki biz Arap Demokratik Devrimler Meclisi olarak bu yapılan eylemi en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bununla alakalı bütün sorumlulukları Sudi Arabistan rejiminin istihbaratına yüklemekteyiz. Bu cinayet ya da yapılan bu eylem kesinlikle bir tahkikattan geçmeden kabul edilemeyecektir. Bu tahkikatın uluslararası bir mahkeme düzeyinde yapılması gerekiyor. Bununla alakalı bütün sorumlular, bütün iş birlikçiler soruşturulmalı ve hiçbir şekilde suçlarında ve sonuçlarından kaçmaları gerekiyor. Gazeteci arkadaşımızın akıbetinin bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz ve tutuklu ise zaman geçmeden bırakılmasını talep ediyoruz. Sudi Arabistan hapishanelerinde yapılan işkenceleri lanetliyoruz. Bu kesinlikle insan haklarına uymayan bir muhakeme yöntemidir” şeklinde konuştu.

"Bütün sorumluluğu Suudi Arabistan yetkililerine ve otoritesine bağlamaktayız"

Açıklama yapan Mısırlı politikacı Eymen Nur, “Arap meclisinin bütün organlarıyla Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında bütün sorumluluğu Suudi Arabistan yetkililerine ve otoritesine bağlamaktayız. Bu yapılan eylemden hiç bir şekilde insan haklarına, gazeteci haklarına uymadığını buradan belirtmek isteriz” diye konuştu.

“Biz meclis olarak Recep Tayyip Erdoğan’a son derece güveniyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiklerini belirten Mısırlı politikacı Eymen Nur, “Biz meclis olarak Recep Tayyip Erdoğan’a son derece güveniyoruz. İnanıyoruz da kendisine. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşımız Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında bütün bilgileri son derece şeffaf bir şekilde açıklayacağına inanıyoruz. Biz kendilerinden meclis olarak, bu konu hakkında daha fazla açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Kısa bir zaman içerisinde biz arkadaşlarına ve Arap toplumuna Cemal Kaşıkçı hakkındaki bilgileri net bir şekilde en kısa zamanda beklediklerimizi ifade etmek isteriz. Bizler konsolosluklarda ve elçiliklerde ne ikametlerimizi yenileyebiliyoruz ne de pasaportlarımızı yenileyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.