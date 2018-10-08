Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde tepkiler sürüyor

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na gelen Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya yapılan muamelenin insanlık suçu olduğunu, aynı zamanda ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi. Cemal Kaşıkçı’nın Amerikalı gazeteci arkadaşı Mohamed Okda ise ""Kaşıkçı’ya ne olduğunu tam olarak bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na gelen Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya yapılan muamelenin insanlık suçu olduğunu, aynı zamanda ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi. Cemal Kaşıkçı’nın Amerikalı gazeteci arkadaşı Mohamed Okda ise ""Kaşıkçı’ya ne olduğunu tam olarak bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşçıkçı’nın öldürüldüğü iddiaları üzerine Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, "Cemal Kaşıkçı bir haftadır bu kapıdan içeri girmiş ancak çıkışı henüz belgelenmemiştir. Hayatından ciddi şekilde endişe ediyoruz. Bu konuda kesin bir bilgi vermekten kaçınıyorlar. Eğer burada işkence ve kötü muameleye tabii olmuşsa bu bir insanlık suçudur. Eğer hayatın kast edilmişse bu tasarlayarak adam öldürmektir. Cemal Kaşıkçı’ya hangi suçtan dolayı böyle bir muamele yapıldığı sorulduğunda cevabı eleştirmesi, fikrini ifade etmesidir. Bu aynı zamanda ifade özgürlüğüne karşı yapılmış bir saldırıdır. Gazetecinin doğasında zaten eleştirmek vardı. Habercileri bu şeklide bastırmak doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Yeryüzündeki bütün Suudi Arabistan elçiliklerine giden insanların hayatlarından endişe edeceğini söyleyen Beyhan, "Cemal Kaşıkçı’ya yapılan bu muamele Suudi devleti bilgisi dahilinde ise bu uluslararası skandala sebep olur. Burada Suudi yetkililerin bir an önce bu olayı açığa kavuşturması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Cemal Kaşıkçı’nın Amerikalı gazeteci arkadaşı Mohamed Okda ise "Cemal Kaşıkçı’ya tam olarak ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bunun için buradayız. Suudi Arabistan bu konu ile ilgili derhal bir açıklama yapmalıdır. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir reformist değil, katildir. Yemen’de ve Suudi Arabistan’da çocukları öldürdüler. Suudi Arabistanlı her muhalif ister kendi ülkesinde yaşasın, ister bir diğer ülkede korku altındadır. Bu olayın sorumlularını bilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.