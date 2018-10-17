GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:18

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na esrarengiz kargo

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na esrarengiz bir kargo geldi. Kargonun içinde oyuncak bebek olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na esrarengiz kargo
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na esrarengiz bir kargo geldi. Kargonun içinde oyuncak bebek olduğu iddia edildi.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda hareketlilik devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren konsolosluğa araç giriş çıkışları olduğu görüldü. Öte yandan konsolosluk binasına esrarengiz bir kargo geldi. Bir kadın tarafından gönderildiği ileri sürülen kargonun içinde ise oyuncak bebek olduğu iddia edildi. Kargo konsolosluk binasına alınmadan önce metal dedektör ile arandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku