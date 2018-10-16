İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne polis bariyerleri getirildi.Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, Suudi Arabistan Havayolları’nın tarifeli seferiyle saat 17.00’de ülkesine geri döndü. Başkonsolosun ülkesine gitmesinin ardından konsoloslukta yeniden hareketlenme yaşandı. Konsolosluk önüne polis bariyerleri getirildiği görüldü.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna polis bariyerleri getirildi
İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne polis bariyerleri getirildi.