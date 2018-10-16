Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Uteybi’nin zırhlı araçla konsolosluktan çıktığı anlar kameralara yansıdı.Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Uteybi, Suudi Arabistan Havayolları’nın tarifeli seferiyle saat 17.00’da Riyad’a gitti. Uteybi’nin öğle saatlerinde zırhlı araçla konsolosluktan çıktığı anlar kameralara yansıdı. Muhammed Uteybi’ni havalimanına bırakan araç boş bir şekilde konsolosluğa geri döndü.
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi ülkesine döndü
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Uteybi’nin zırhlı araçla konsolosluktan çıktığı anlar kameralara yansıdı.