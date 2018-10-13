Suudi Arabistan Konsolosluğunda hareketlilik

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar yaşandı. Gün boyunca konsolosluk binasına gelip gidenlerin olduğu görüldü.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar yaşandı. Gün boyunca konsolosluk binasına gelip gidenlerin olduğu görüldü.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik yaşandı. Gün boyunca konsolosluk binasına gelip gidenlerin olduğu görüldü. Farklı saatlerde konsolosluğa gelen kişiler bir süre içeride kaldıktan sonra konsolosluktan ayrıldı.