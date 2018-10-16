Suudi Arabistan Konsolosluk konutunda hareketlilik

Polis ekiplerinin kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili arama yapmasının beklendiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik yaşandı.

Konsolosluk konutunu önüne yanaşan bir araç önce başkonsolosun oğlunu okula götürdü. Birkaç saat sonra ise Başkonsolosun oğlu okuldan geri döndü. Bir süre sonra ise konsolosluk içerisinden zırhlı bir makam aracının çıktığı görüldü. Konsolosluk konutu önünde gazetecilerin bekleyişi ise sürüyor.